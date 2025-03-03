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Rusya'dan Türkiye ile ilişkilerde 'soğuma' iddialarına cevap geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Türkiye ile ilişkilerde soğuma' iddialarına yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Rusya'dan Türkiye ile ilişkilerde 'soğuma' iddialarına cevap geldi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir 'soğuma' olup olmadığına yönelik sorusuna, "Bu konuda sizinle aynı görüşte değilim. Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok boyutlu ve sürekli olarak gelişiyor." şeklinde cevap verdi.

İddiaları reddetti

Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey temasların yetersiz olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Peskov, "Yoğun bir diyalog sürüyor. Sadece geçen hafta dışişleri bakanları düzeyinde temaslar gerçekleşti. Federasyon Konseyi Başkanımız Valentina Matviyenko, resmi bir ziyaret kapsamında Ankara’ya gitti. Dolayısıyla üst düzey temasların eksikliğinden bahsetmek mümkün değil. Çalışma ve uzman seviyesinde de diyalog devam ediyor. Bu diyalog ne durdu ne de duracak" dedi.

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