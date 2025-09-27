Rusya'dan Türkiye'nin Rus petrolü ithalatını durdurma olasılığına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye'nin Rus petrol alımlarını sonlandıracağına dair güvenim tam" demesinin ardından geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Türkiye'nin tutumuna saygı duyduğunu belirterek, Ankara'nın ABD'nin baskısı altında Rus gazı ve petrolünü satın almayı durdurup durduramayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre, Lavrov, New York'ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Spekülasyon yapmak istemiyorum ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında her zaman söylediğim şeyi teyit etmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine ve halkına saygı duyduğundan şüphemiz yok" dedi.

Trump, bir gün önce Washington'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve Erdoğan'a 'Rus petrolü almayı bırakın' demişti.

2024 yılı verilerine göre, Türkiye toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde 65'i Rusya'dan yapmıştı.