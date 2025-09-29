  1. Ekonomim
  Rusya'nın Kiev'e saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır şoförü hayatını kaybetti
Rusya'nın Kiev'e saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır şoförü hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş hayatını kaybetti.

Rusya’nın Kiev’e saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır şoförü hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı. Rusya’nın Kiev’e saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır şoförü hayatını kaybetti - Resim : 13 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş’la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.

