Rusya'nın yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu

Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Sergey Verşinin Türkiye Büyükelçiliği görevine getirildi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Verşinin’in, görev süresi dolarak Ankara’dan ayrılan Aleksey Yerhov’un yerine atanacağı açıklandı.

Sergey Verşinin Ankara’ya büyükelçi olarak atandı

Kremlin tarafından yayımlanan karar doğrultusunda, Sergey Verşinin’in Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak Ankara’ya büyükelçi olarak atanması öngörüldü. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgesel ve küresel gündemde önemli başlıklar içerdiği bir dönemde yapılan atama, diplomatik çevrelerde dikkatle takip ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı’nda yeni düzenleme

Verşinin’in boşalttığı Dışişleri Bakan Yardımcılığı koltuğuna ise Georgiy Borisenko getirildi. Böylece Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda görev dağılımında yeni bir düzenleme yapılmış oldu.

Ankara ile Moskova arasında enerji, savunma, ticaret ve bölgesel krizler başta olmak üzere çok sayıda başlıkta temaslar sürerken, yeni büyükelçinin önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki diplomatik sürecin koordinasyonunda aktif rol üstlenmesi bekleniyor.