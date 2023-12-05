Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmamıştı: Melike Şahin Atatürk albümünden kovuldu

2 Aralık'ta öğretmenler adına düzenlenen konserde rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmayan Melike Şahin gerek İBB gerekse birçok kişi ve kuruluştan büyük tepki çekti. Sabah sitesinde yer alan habere göre Şahin'e bir darbe de yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi. Şarkıcı, Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan Vasiyet isimli albüm projesinden çıkarıldı. Yapımcı Yıldırım, şarkıcının çıkarılması gerekçesi "Öğretmenlere saygısı olmayan birinin, Başöğretmen Atatürk'ün albümünde yeri yok" ifadeleriyle aktardı.

"Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Atatürk'e de yapılmış demektir"

Projenin yapımcısı Murat Yıldırım, "Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata'nın sevdiği şarkılar 'Vasiyet' albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin'e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık. Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e de yapılmış demektir" dedi.

Ne olmuştu?

İptal edilen konser için Melike Şahin Instagram hesabından yaptığı paylaşımında "Çok üzgünüm bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için. Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" ifadelerini kullanmıştı.

İBB ise konuya dair yaptığı açıklamada çıkmama kararının Şahin tarafından verildiğini iddia ederek "Değerli öğretmenlerimiz, Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık. Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Çok üzgünüz" açıklamasını yapmıştı.