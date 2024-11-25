Rüzgarda uçan çatı üzerine düştü! O anlar kameralara yansıdı
Rüzgarda uçan çatının bir kişinin üzerine düşmesi anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgarda uçan çatı yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü. O anlar anbean görüntülendi.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Rizgarda uçan çatı bir kişinin üzerine düştü
Rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak yolda yürüyen Şenol Ceviz'in (39) üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören Ökkeş Kaya ise, "Dün büyük bir gürültü ile çatı uçtu hala burada duruyor çatının bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
Çatının düşme anı kameralara yansıdı