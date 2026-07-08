S-400'lerde yeni formül: Üçüncü ülke seçeneğinde hangi isim öne çıktı?

Metin Kaan Kurtuluş'un aktardığı bilgilere göre, Ankara ile Washington arasında yürütülen temaslarda değerlendirilen seçeneklerden biri de S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye dışına çıkarılması. Bu kapsamda, sistemlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne devredilerek Dubai'de konuşlandırılmasına yönelik formülün masada olduğu belirtiliyor.

CAATSA kalksa da F-35 için süreç bitmedi

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 2019’da F-35 programından çıkarılmış, 2020’de ise ABD tarafından CAATSA yaptırımlarına tabi tutulmuştu. Gazete Oksijen'den Metin Kaan Kurtuluş'un haberine göre Washington, S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve Rusya’nın F-35 teknolojisine erişim riski doğurabileceğini savunmuştu.

ABD Kongresi de 2020’de kabul ettiği düzenlemeyle, Türkiye S-400’leri elinde bulundurduğu sürece F-35 satışının yapılamayacağını hükme bağlamıştı. Bu nedenle Trump yönetiminin yaptırımları kaldırma iradesi tek başına yeterli değil. Türkiye’nin F-35 alabilmesi için S-400 meselesinde Kongre’nin de kabul edebileceği bir çözüm bulunması gerekiyor.

S-400 krizinde Dubai seçeneği masada

Ankara ile Washington arasında uzun süredir CAATSA yaptırımlarını aşmak için farklı formüller üzerinde çalışılıyordu. Bu formüller arasında S-400’lerin devre dışı bırakılması, üçüncü bir ülkeye taşınması ya da Türkiye dışında konuşlandırılması seçenekleri yer alıyordu.

Son dönemde öne çıkan seçenek ise sistemlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderilmesi. Bu formülün hayata geçmesi halinde S-400’lerin Dubai’ye konuşlandırılabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin bu konuda Rusya ile de temas yürüttüğü ifade ediliyor.