S400'lerle ilgili bomba iddia: Üçüncü ülkeye gidiyor, satış bugün netleşecek

ABD Başkanı Trump’ın NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da ‘CAATSA yaptırımları kaldırılacak’ açıklamasından sonra S400’ler yeniden gündem oldu. Çünkü S400’ler alınınca CAATSA yaptırımları gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da S400’lerle ilgili bir soruya “Bizi izlemeye devam edin” yanıtını vermişti.

Peki CAATSA yaptırımları kaldırılacaksa S400’ler ne olacak? Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdığı konuyla ilgili olarak, S400’lerin üçüncü bir ülkeye satıldığını yazdı.

Selvi, konuyla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CAATSA yaptırımları kaldırılacaksa S400’ler ne olacak? Ya da ne oldu?

S400’leri kullanacak olan personelin Rusya’da eğitim aldığını biliyoruz. S400’lerin istendiği anda kısa sürede devreye gireceğinden haberdarız ama S400’lerin akıbeti hakkında bilgimiz yok. O nedenle de ‘CAATSA yaptırımları kaldırılıyorsa S400’ler ne olacak’ diye soruluyor.

S400’ler aktif hale getirildi mi? Yoksa kutusunda bekletiliyor mu? Ya da başka bir ülkeye gönderildi mi? S400 konusu tam bir muamma.

S400’ler üçüncü ülkeye satıldı

Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu. Gece yarısı son pürüzlerin de giderildiği söylendi. Birleşik Arap Emirlikleri diyen var, Katar’ı işaret eden var.

İran saldırıları nedeniyle BAE, İsrail saldırısıyla da Katar büyük şok yaşamışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri zaman zaman İran’a yönelik saldırılara da katıldı. İran saldırıları BAE’nin turizm üzerine kurulu sistemini felç etmişti. BAE o tarihten itibaren alternatif savunma sistemleri tedarik etmeye çalışıyor.

ABD-İran-İsrail savaşından önce İsrail, Katar’ı vurmuştu. İsrail saldırısı, güvenliğini Amerika’ya teslim eden Katar’da büyük bir travmaya neden olmuştu. Katar’ın, Amerikan savunma sistemi Patriotlarının İsrail’i dost ülke olarak kodlandığı için saldırı sırasında aktif hale gelmediği ortaya çıktı. Katar şok saldırı ile İsrail karşısında korumasız olduğunu öğrenmiş oldu.

İran savaşında benzer şoku farklı şekillerde Körfez ülkeleri yaşadı.

Ondan sonra alternatif savunma sistemleri için arayışlara başladılar.

O yüzden S400’lerin Körfez yolcusu olduğu belli ama bu ülke BAE mi, yoksa Katar mı?

Son 24 saat doldu. Bugün S400’lerin satışı netleşecek."