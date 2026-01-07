Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Gazze ve Venezuela’da yaşananlar birbirinden bağımsız değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, yaşanan gelişmelerin dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini gösterdiğini belirterek, “Ülkemiz ve bölgemiz açısından tehdit, hiç olmadığı kadar büyük, tehlike hiç olmadığı kadar yakın. Ülkemizin ve bölgemizin dört bir yandan kuşatıldığı, savaş tamtamlarının daha da yakından duyulmaya başladığı bir dönemdeyiz. Böylesine kritik bir dönemde, ülkemize kurtuluş yolunu gösterecek, rehberlik edecek, en önemli adres, hiç şüphesiz çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisidir.” dedi.

“Gazze’de dökülen kan ile Venezuela’da kurulan tezgah aynı kirli elin ürünüdür"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Gazze’deki katliam ve Venezuela’da yaşananların birbirinden bağımsız olmadığını söyleyen Arıkan, “Gazze’de dökülen kan ile Venezuela’da kurulan tezgah aynı kirli elin ürünüdür. Daha dün Venezuela meclisi tarafından Venezuela’nın yeni devlet başkanı olarak seçilen Rodriguez, ‘Venezuela Siyonist bir saldırı altındadır’ diyerek bu hakikati dünyaya ifade etmiştir.” diye konuştu.

Arıkan, “Gerek bölgemiz de gerekse dünyada büyük bir savaşa hazırlık olduğunu görüyoruz. Bugün Sudan’da, Somali’de, Filistin’de, Yemen’de oynanan oyunlar; Venezuela'da Trump’ın işgali ve küstah açıklamaları, İran’a yönelik tehditler 2026 yılının çok zor geçeceğini bizlere göstermektedir. Dünyanın gittiği yönü doğru tespit etmek zorundayız. Konuşmamın bu bölümünde, Türkiye başta olmak üzere, tüm dünya liderlerine seslenmek istiyorum. Evet. Tüm dünya liderlerine sesleniyorum çünkü bu savaş çanları tüm dünya için çalıyor.” ifadelerini kullandı.

Arıkan, “Kurtuluşu, Amerika’yla iş birliğinde arayan devletler, Trump’la görüşebilmek için sırada bekleyen liderler, icazeti Washington’da arayanlar, oval ofiste hizaya girmekten rahatsızlık duymayanlar. Şu atasözünü unutmamalıdır: Ayıyla dansa kalkanlar, dansın ne zaman biteceğine karar veremezler. Trump’ın parfüm sıkmasına, koltuk çekmesine, övgü dizmesine aldanmayın. Trump ve Netanyahu; Devlet Başkanı gibi değil küresel birer haydut ve kan emici vampirler gibi davranmaktalar. Ve Siyonizmin azgın iştahıyla dünyayı bir uçurumun kenarına sürüklemişlerdir.” dedi.