Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Erken seçim yerine ‘baskın seçim’ ihtimalini güçlü görüyorum

ANKARA(EKONOMİ)

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de bir araya geldiği parlamento muhabirleriyle gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Seçim ittifakları ve erken seçim konusundaki soruları yanıtlayan Arıkan, 2027 yılının ikinci yarısının seçim zamanı olarak tahmin edildiğini belirterek, sistemin ittifakları zorunlu kıldığına dikkat çekti.

Bu yıl bir erken seçim ihtimali görmediğini belirten Arıkan, “Her ne kadar Sayın Bahçeli ‘erken seçim yok’ dese de vatandaş erken seçim istiyor. 2026’da olması bile 2027’de seçimlerin yapılacağını düşünüyorum. Yine her an bir erken seçim olabilir, ancak ben bu kez erken seçimden ziyade baskın seçim olacağını düşünüyorum. Özellikle muhalefet partilerini hazırlıksız yakalayabilmek için baskın seçim ihtimali çok daha yüksek” dedi.

Arıkan, ittifaklar ve siyasi partilerle yapacağı görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlarken, mevcut sistemin ittifakları zorunlu kıldığını belirterek, bütün siyasi partilerle iletişim kanallarını olabildiğince açık tutarak ilkeleri ve prensipleri ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin ardından bugün DEM Parti’nin kendilerini ziyaret edeceğini, önümüzdeki hafta Anahtar Parti ile bir araya geleceklerini daha sonra İYİ Parti ile görüşmelerinin olacağını kaydeden Arıkan, “Bütün siyasi yelpazeyle görüşmeleri yapıp en doğru ittifakı bulmaya gayret göstereceğiz. Ama ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek üzerine olacak” dedi.

Arıkan, Suriye’deki gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlarken, Kürt meselesinde Türkiye’de ilk bedeli ödeyen partinin Milli Görüş Hareketi’nin partileri olduğunu söyledi.

Arıkan, “Bugün son bir ay içerisindeki gelişmelere bakarak değerlendirme yaparsak eksik olur. Büyük resme baktığımızda Esad’ın ilk günlerinden bu yana coğrafyanın dizayn edilmeye çalışıldığını görüyoruz. O dönem SDG’nin yanında Amerika vardı. Bir yapılanma söz konusuydu. Sonra Amerika ne oldu da, ne görüşüldü de, hangi karşılıklı anlaşmaya varıldı da SDG’den desteğini çekti?" dedi.

TBMM’de kurulan Terörüz Türkiye Komisyonu'na bugün hiç olmadığı kadar iş düştüğünü vurgulayan Arıkan, “Komisyonun tam da bugün devreye girmesi gerekiyor. Bugün komisyonun elini değil gövdesini taşın altına koymalı, bölgede ne olup bittiği konusunda kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmelidir. Terörsüz Türkiye Komisyonundan bir heyet kurulmalı gerekirse 51 milletvekilinin tamamı bölgeye gitmeli ne oluyor ne bitiyor yerinde görmeli ve kamuoyunu bilgilendirmelidir” diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arıkan, şunları söyledi:

“Ekonomik manadaki sıkıntıları beraber yaşıyoruz. Sıkıntılar, problemler saklanamayacak noktaya geldi. 'Terör meselesi yok' demekle ortadan kalkmadığını bugünlerde yaşanan hadiselerde gördük. Kürt meselesinin 'hadi çözüyoruz' deyince bir masaya oturulduğunda çözülemediğine de, üzülerek bugünlere şahitlik etmekteyiz.

Hem devlet kurumlarının hem özel sektörün, ilan edilmemiş olsa bile iflasla karşı karşıya kaldığını, emeklilerimizin durumu, asgari ücretlerimizin durumu, çiftçilerimizin durumu, öğrencilerimizin gelecekle alakalı her geçen gün umutsuzluğa kapılmaları, yurt dışına gitmeyi bir seçenek olarak gören genç sayısının hızla arttığını görüyoruz.

Eğitim meselesi, tarım meselesi, bağımlılık meselesi maalesef Türkiye’de yeterince gündem olmuyor ama 'beka meselesi' bu ara çok dile dolanıyor. Bir beka meselesini konuşacaksak Türkiye’deki bağımlılık meselesini konuşmamız gerekiyor. 86 milyon insanımızın yaşadığı ülkede 35 milyon insanın uyuşturucudan mağdur olduğunu görüyoruz.”