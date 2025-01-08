Saadet Partisi Grup Başkanvekili Kaya: Aile Hekimlerini değersizleştirmekten vazgeçin

Saadet Partisi; Aile Hekimliği alanındaki düzenlemelerin sağlık hizmetlerinin kalitesine, hekimlerin iş güvencesine ve toplum sağlığına olan olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını önerdi. Ancak bu araştırma önergesi, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.Öneri üzerine Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, aile hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı’na çağrılarda bulundu. Kaya'şunları söyledi:

"Bir avuç sağlık çalışanı milyonların sağlık ihtiyacını karşılıyor"

"Bir avuç sağlık çalışanı, milyonlarca insanın temel sağlık ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışmaktadır.Her yıl koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay daha da azaltıldı. Bugün aile hekimlerimiz yalnızca artan iş yüküyle değil, bu sistematik ihmalin ortaya çıkardığı sonuçlarla da baş etmeye çalışıyor.

"Hekimlerin eksikliğini hissetmiyorsanız halk sağlığını kim koruyor?"

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin bir çevrimiçi toplantıda grev yapan hekimler için “Eksiklerini hissetmedik, ne yapıyor aile hekimleri?” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Bu sözlerin sağlık çalışanlarının emeğine ve halkın sağlığına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Kaya, “Bir Bakan Yardımcısı, halk sağlığının teminatı olan aile hekimlerini küçümseyerek, onların önemini hiçe sayan bir dil kullanıyor. Bu sadece bir gaf değildir; bu, sağlık çalışanlarının emeğine ve halkın sağlığına yönelik açık bir saygısızlıktır. Halkımız, aile hekimlerinin eksikliğini hissetmiyormuş! O zaman soralım: Kim koruyor bu halkın sağlığını? Kim çocuklarımızın aşılarını yapıyor, kim kronik hastalarımızın takibini sağlıyor, kim sağlık hizmetlerini köylere, kasabalara kadar götürüyor? Eğer sağlık sistemi bugün ayakta duruyorsa, bu aile hekimlerimizin fedakârlığı sayesinde olmuyor mu?

"Hekimler halkın sağlığını savundukları için susturulmaya çalışılıyor"

Yeni yönetmeliğe karşı görüşlerini dile getiren bir hekimin basına yaptığı açıklamalar nedeniyle Silivri’de ifadeye çağrılmasının, sağlık çalışanlarının yaşadığı baskının boyutunu gösterdiğini belirten Kaya, hekimlerin halkın sağlığına ilişkin kaygılarını dile getirdikleri için susturulmaya çalışıldığını ifade ederek, “Hekimler, halkın sağlığına ilişkin kaygılarını dile getirdikleri için susturulmaya çalışılmaktadır. Bu, yalnızca aile hekimlerini değil, halkın sağlığını savunan herkesin sesini kısma girişimidir." dedi.

"Aile Hekimlerini değersizleştirmekten vazgeçin"

Bülent Kaya, konuşmasının sonunda Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, "Eğer halkın sağlığını önemsiyorsanız, aile hekimlerini değersizleştirmekten vazgeçin. Eğer sağlık sisteminin sürdürülebilir olmasını istiyorsanız, hekimlerimizi baskıyla, tehditle, belirsizlikle değil; hak ettikleri değerle ve destekle güçlendirin." çağrısında bulundu. Kaya ayrıca, tüm millete aile hekimlerinin onurlu mücadelesinin arkasında olmaya devam edecekleri sözünü verdi.