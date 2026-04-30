Saadet Partisi lideri Arıkan: Öyle bir cumhurbaşkanı adayımız var ki, 86 milyon ‘oh be’ diyecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, NOW TV’de yayınlanan Çalar Saat programına katılarak gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arıkan, açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim üzerinde çalıştıklarını ifade ederek “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki, o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'oh be, işte aradığımız bu' diyecek. Bunun çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

"Silivri'de bir nüfus daha artmaması için söylemiyoruz"

Arıkan, aday profiline ilişkin kendisine yöneltilen soruya “Şöyle ifade edeyim, Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Onu biraz zamana havale etmekte fayda var” ifadeleriyle yanıt verdi.

Sözlerinin devamında, “Çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak çıkartmak istiyoruz. Yani bu akademisyen, iş insanı, siyasetçi bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Arıkan, “Bizim cumhurbaşkanı adayımızla, 86 milyon insanımızın hiçbiri yarın için kaygı duymayacak" dedi.

"Adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz"

Arıkan, söz konusu çalışmalardan adaylarının da haberi olduğunu belirtti.

Mahmut Arıkan, Gelecek ve DEVA partilerinin adayın kim olduğunu bilip bilmediğine ilişkin sorulan soru üzerine ise "Burada bırakalım. Adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz” ifadelerine yer verdi.