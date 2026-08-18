Saadet Partisi Lideri Arıkan: Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı kuracağız

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Arıkan, kamu ihalelerinin denetleneceğini, geçmiş dönemlerde görev yapan bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratların mal varlıklarındaki artışların hukuki çerçevede inceleneceğini belirtti.

Saadet Partisi Sivas İl Teşkilatı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları” programında konuşan Arıkan, dünya siyasetindeki gelişmelerden Gazze’ye, ekonomiden adalet sistemine ve partisinin kalkınma planına kadar çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin yaşadığı sorunların doğru anlaşılabilmesi için dünyadaki gelişmelerin doğru okunması gerektiğini ifade eden Arıkan, Türkiye’nin finans sisteminden teknolojiye, enerjiden savunma sanayisine kadar farklı alanlarda küresel bağımlılık ilişkileriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Arıkan, “Yeni Dünya Düzeni” adı verilen sistemin barış ve insan haklarını vaat ettiğini ancak dünya genelinde çatışmaların arttığını savundu. Arıkan, “Yeni Dünya Düzeni dedikleri kan ve gözyaşı düzeni oldu” ifadelerini kullandı.

Gazze başta olmak üzere çatışmaların yaşandığı bölgelerde uluslararası sistemin insan haklarını koruyamadığını belirten Arıkan, “Dünya, mazlumun kimliğini değiştirdi; ama mazlumun kaderini değiştiremedi” dedi.

Arıkan: Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat var

Dünyanın tek kutuplu sistemden çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini ifade eden Arıkan, ABD ile Çin arasındaki rekabete dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçte bağımsız bir aktör olabileceğini savunan Arıkan, ülkenin dış güçlerin kurduğu dengeler içerisinde hareket eden bir ülke olmaması gerektiğini söyledi.

Arıkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya yeniden kurulurken, Türkiye'nin önünde de tarihi bir fırsat bulunuyor. Biz Türkiye'ye; ABD ile Çin arasında taraf seçmek zorunda olan, Doğu ile Batı arasında sıkışmış, başkalarının kurduğu masalarda kendisine yer arayan sıradan bir ülke olmamalıyız. Türkiye bir umuttur. Ama hangi Türkiye? Borçla ayakta duran Türkiye değil. Üretmek yerine ithal eden Türkiye değil. Kendi kararlarını başkalarının başkentlerine göre şekillendiren Türkiye değil.”

AK Parti’nin ekonomi politikalarını da eleştiren Arıkan, enflasyon, faiz ve vergiden oluştuğunu söylediği ekonomik tabloyu “AK Parti’nin Ekonomi Üçgeni” olarak nitelendirdi.

Arıkan, “Bir köşesinde enflasyon, bir köşesinde faiz, bir köşesinde vergi var. Peki üçgenin tam ortasında kim var? Millet var” dedi.

Enflasyon hedeflerinde yapılan değişiklikler ile faiz giderlerini eleştiren Arıkan, “İşte AK Parti'nin ekonomi üçgeni budur: Enflasyon vatandaşın cebini eritiyor. Faiz üreticinin belini büküyor. Vergi de geriye kalanını alıyor” ifadelerini kullandı.

“Operasyonlar neden sadece iktidara muhalif olanların kapısını çalıyor?”

Türkiye’de “adalet krizi” yaşandığını savunan Arıkan, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, her türlü suç ve yolsuzluk iddiasının hukuk önünde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Elbette bu ülkenin kanunları işlemeli. Elbette her türlü yapı, her türlü yolsuzluk iddiası, her türlü kurum veya kişi, eğer bir suçu varsa hukuk önünde hesap vermeli” dedi.

Ardından operasyonların uygulanış biçimine ilişkin eleştirilerde bulunan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak halkın vicdanını kanatan, adalete olan inancı sarsan yakıcı bir soru var: Neden bu operasyonlar sadece iktidara muhalif olanların kapısını çalıyor? Neden şafak baskınları, sabah operasyonları sadece iktidarı eleştirenleri kapsıyor? Operasyon dediğiniz şey; iktidarın rakiplerine çevirdiği bir projektör değil, suç neredeyse orayı aydınlatan bir adalet ışığı olmak zorundadır.”

İktidarın “Terörsüz Türkiye” söylemine de değinen Arıkan, ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini savundu. Arıkan, iktidar temsilcilerinin “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşıldığını söylediğini belirterek, ekonomik sorunları “milletin cüzdanındaki terör” ifadesiyle tanımladı.

Arıkan, “Şimdi iktidar mensupları diyorlar ki, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştık. Çerçeve yasa Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir mutabakatla geçti. Eyvallah, tamam. Peki ben şimdi soruyorum: Milletin cüzdanındaki terör ne zaman bitecek?” dedi.

Enflasyon hedefinin yükseltildiğini söyleyen Arıkan, “Enflasyon hedefini önceki gün yine yükselttiler. Hedef 12'ydi, şimdi 28 oldu. Şimdi soruyorum: Peki bu enflasyon terörü ne zaman bitecek? Bu faiz terörü ne zaman bitecek? Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmesi beklenen kentsel dönüşümdeki bu rant terörü ne zaman bitecek? En önemlisini söylüyorum: Bu muhalife cefa, yandaşa sefa düzeni ne zaman bitecek?” ifadelerini kullandı.

“Yolsuzlukla mücadele bakanlığı kuracağız”

İktidara gelmeleri halinde hayata geçirecekleri düzenlemelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Arıkan, hukuk devletini yeniden hâkim kılacaklarını, kamu ihalelerini denetleyeceklerini ve “Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı” kuracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilen tüm kamu ihalelerinin denetleneceğini belirten Arıkan, geçmiş dönemlerde görev yapan bakan, milletvekili ve üst düzey bürokratların mal varlığı artışlarının hukuki çerçevede inceleneceğini ifade etti.

Arıkan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtikten sonra yapılan tüm kamu ihalelerini denetleyeceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? ‘Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı’ kuracağız. Geçmiş dönemde görev yapan bakanların, milletvekillerinin, üst düzey bürokratların mal varlığı artışlarını hukuki çerçevede incelemeye alacağız. Görev alan herkes şunu bilecek: ‘Bu makamlar ganimet değil, emanettir’” diye konuştu.

Amaçlarının “intikam almak” olmadığını vurgulayan Arıkan, “Amacımız; raydan çıkarılan devleti tekrar rayına oturtmak” dedi.

Arıkan, partisinin “Türkiye Kalkınma Planı” hakkında da bilgi verdi. Ülkenin üretim altyapısını yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini belirten Arıkan, bu kapsamda 41 “Master Proje” hazırladıklarını söyledi.

Enerji alanında toryum reaktörleri, finansman alanında ise “Millî Faizsiz Kalkınma Bankası” kurulmasını hedeflediklerini açıklayan Arıkan, plan kapsamında 2,5 milyon kişiye istihdam oluşturacaklarını belirtti.

Arıkan, “Biz Türkiye Kalkınma Planımızla birlikte; Türkiye'de 2,5 milyon insanımıza istihdam oluşturacağız. Yani benim genç kardeşlerim, artık doğdukları yerde doyacak, memleketlerinde huzur içinde yaşayacak. Ve Gayrisafi Millî Hasıla'ya 528 milyar dolar gelir artışıyla, dış ticaret açığı veren değil, ihracat fazlası veren bir ülke haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.