Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

15 Aralık doğumlu Bitmez, doğum gününden bir gün önce yaşamını yitirdi.

Bitmez'in vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, “12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11.50’de vefat etti. Vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Dava adamına yaraşır bir hayat sürdü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve ‘Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz’ Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz. Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun.”

Saadet Partisi’nin resmi X hesabından da şu paylaşım yapıldı:

“Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Hakk'a yürümüştür. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Siyasilerden başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bitmez'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptı.

Özel, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

Kürsüde fenalaştı

Meclis'te İsrail-Filistin savaşına ilişkin değerlendirmeler yapan Bitmez, kürsüdeki konuşmasını bitirirken fenalaşarak yere yığılmış, ilk müdahale doktar milletvekilleri tarafından yapılmıştı.

Genel Kurul salonunda yaklaşık 15 dakika kadar süren kalp masajının ardından Bitmez, sedyeyle salondan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Hasan Bitmez Kimdir?

1969 yılında Giresun’un Alucar ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesinde tamamlayan Bitmez, ardından El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesini bitirerek lisans eğitimini tamamladı.

Öte yandan, Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.