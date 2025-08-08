Saadet Partisi’nden TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı

Saadet Partisi Başkanlık Divanı, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve işgal planını görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye’nin bugüne kadar tarihi sorumluluğunu yerine getiremediği vurgulandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) acil toplantı çağrısı yapıldı. Saadet Partisi Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:

“Terörist İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planı, artık hiç kimsenin “en güçlü biçimde kınama” ile geçiştiremeyeceği bir evreye gelmiştir. Sadece güçten anlayan İsrail'e, güç ile karşılık vermeyen,Askeri müdahale için adım atmayan,İsrail ile tüm ilişkilerini kesmeyen her uluslararası kurum, her ülke, her lider; Soykırım suçunu ortağıdır. Artık hiç kimse kınamanın acizliğine, meydanda esip gürlemenin hamasetine ve sözde reel politiğin arkasına sığınamaz. İsrail’in işgal kararı karşında hiçbir maskenin geçerliliği yoktur. Çözüm bellidir, yöntem bellidir, yol bellidir! Türkiye bugüne kadar tarihi görevinin gereğini yerine getirememiştir. Bu işgal planı karşısında, Türkiye tarihinden aldığı sorumluluğu ve cesareti göstermelidir.

"Gazze Barış Gücü kurulmalı"

Bu yüzden; Gazze’deki fiili duruma tepki koyma cesareti gösteren tüm dünya ülkeleriyle birlikte; Türkiye’nin öncülük edeceği “GAZZE BARIŞ GÜCÜ” kurulmalı, abluka kırılmalı ve terörist İsrail, işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmalıdır. Gelinen noktada sadece iki tercih kalmıştır; Ya Siyonizm ve emellerinden tarafsınız ya da Gazze'den ve Filistin'den!

Saadet Partisi olarak bir kez daha iktidarı harekete geçmeye ve somut adım atmaya çağırıyoruz. Bu çerçevede ilk adım olarak;

-TBMM derhal olağanüstü gündemle toplantıya çağrılmalıdır.

-TBMM’de ortaya konacak ortak irade ile İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü kapatılmalıdır.

Saadet Partisi bu noktada atılacak her adıma destek vermeye, her türlü insani ve siyasi girişimi yapmaya hazırdır."