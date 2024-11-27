  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Saadet Partisi'nin yeni liderinden asgari ücret teklifi: Bu rakamın altı gerçekçi değildir!
Takip Et

Saadet Partisi'nin yeni liderinden asgari ücret teklifi: Bu rakamın altı gerçekçi değildir!

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan, asgari ücretle ilgili yaptığı çağrıda "TÜİK rakamları üzerine çalıştığımızda, düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyonun yüzde 61 olduğunu tespit ediyoruz. Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saadet Partisi'nin yeni liderinden asgari ücret teklifi: Bu rakamın altı gerçekçi değildir!
Takip Et

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 9. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkan seçilmesinden dolayı partililere teşekkür etti.

"Asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz"

Yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin taleplerini de açıklayan Arıkan, "TÜİK rakamları üzerine çalıştığımızda, düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyonun yüzde 61 olduğunu tespit ediyoruz. Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir. Ayrıca hiçbir ücretten kesinti yapılmamalı, brüt ücret ile net ücret arasında bir farklılık olmamalıdır. Ücret gelirlerinin tamamından vergi, SGK primi ve işveren işsizlik sigorta primleri gibi kesintiler kaldırılmalıdır. Bu teklifimiz, hem gerçekçi hem uygulanabilir bir ücret politikasıdır. Bu teklifle hem alım gücü erimeyecek hem de enflasyon tetiklenmeyecektir. Asıl olan asgari ücret değil insani ücrettir." dedi. 

Alman bakandan Türkiye açıklaması: İki hükümet ve iki bakanlık bunun farkına vardıAlman bakandan Türkiye açıklaması: İki hükümet ve iki bakanlık bunun farkına vardıEnerji

 

Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...Kültür-Sanat

 

 

Gündem
Destici'den Bahçeli'nin çağrısına tepki: Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım
Destici'den Bahçeli'nin çağrısına tepki: Aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım
Bakan Göktaş: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın şiddeti artırdığı iddiası art niyetli bir yorumdur
Bakan Göktaş: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın şiddeti artırdığı iddiası art niyetli bir yorumdur
Adalet Bakanlığından 'Öcalan ile görüşmeye izin çıktı' iddiasına yalanlama
Adalet Bakanlığından 'Öcalan ile görüşmeye izin çıktı' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan Öcalan ziyareti için izin çıktığı iddia edilmişti: DEM Parti'den açıklama geldi
Bakanlıktan Öcalan ziyareti için izin çıktığı iddia edilmişti: DEM Parti'den açıklama geldi
TBMM'de "asgari ücret ve emekli maaşı" önerisi reddedildi
TBMM'de "asgari ücret ve emekli maaşı" önerisi reddedildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı ile görüştü