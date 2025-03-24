Sabah saatlerinde operasyon: Çok sayıda gazeteci ve il başkanı gözaltına alındı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da dahil 50 kişi dün tutuklandı. Bu isimler Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

Bu sabah aralarında basın mensuplarının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) bu sabah yapılan operasyonlarda BirGün yazarı Barış İnce ve eşi Sevil İnce, gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Zişan Gür, Emre Orman, Murat Kocabaş, Bakıköy Belediyesi foto muhabiri ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan gazetecilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Ardından basın meslek örgütlerinden tepkiler geldi. Tepkilerden bazıları şöyle:

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş): Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kuruluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın.

Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, https://t.co/hTNXq26NI9 muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.… pic.twitter.com/wULzSUjDjL — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 24, 2025

Gazeteciler Sendikası (TGS): Yine şafak baskını, yine gazeteciler... Bu sabah 06.00'da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray ve İBB foto muhabiri Kurtulu Sarı gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin.

Yine şafak baskını, yine gazeteciler...



Bu sabah 06.00'da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri @yasinnakgul, Now Haber muhabiri @AliOnurTosun, Bülent Kılıç, @zeynokuray ve İBB foto muhabiri @kurtulusari gözaltına alındı.… — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 24, 2025

"Yöneticilerimiz ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır"

Türkiye Komünist Partisi (TKP), operasyonların parti yöneticilerini de kapsadığını açıkladı. TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel, Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu ve üç parti üyesinin sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı duyuruldu.

Türkiye Komünist Partisi dün akşam binlerce üye, gönüllü ve parti dostu ile birlikte halkın siyaset yapma hakkını savunmak için Saraçhane’deydi.



Bu sabaha karşı TKP’nin Saraçhane’deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi… — TKP (@tkpninsesi) March 24, 2025

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü gözaltına alındı

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü, SOL Parti İl Yöneticisi Mehmet Duman'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.