  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sabaha karşı cezaevinden çıkan CHP İzmir İl Başkanı'nın tahliyesine itiraz edildi
Takip Et

Sabaha karşı cezaevinden çıkan CHP İzmir İl Başkanı'nın tahliyesine itiraz edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kooperatif Davası”nda ev hapsi şartıyla tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkındaki kararlara itiraz etti. Davada Tunç Soyer’in tutukluluğu ise sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabaha karşı cezaevinden çıkan CHP İzmir İl Başkanı'nın tahliyesine itiraz edildi
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu beşi tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

Mahkeme heyeti bu duruşmada ara kararını açıkladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tahliyesine karar verildi. Aslanoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme heyeti, Tunç Soyer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cezaevi çıkışında konuşan Aslanoğlu, “Buruk bir sevinç, yoldaşlarımı içeride bıraktım. Tunç Başkan’ın ve diğer arkadaşlarımın da özgürlüğünü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık, tahliye kararlarına itiraz etti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz etti.

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için dev destekBakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için dev destekEkonomi
Gündem
MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurucu önderin açıklaması bize göre esastır
SON DAKİKA...
CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti
CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti
Güney Kore açıkladı, Adanalılar endişelendi (Video)
Güney Kore açıkladı, Adanalılar endişelendi
Terörsüz Türkiye düzenlemesi: Silah bırakana ceza yok, af gündemde değil
Terörsüz Türkiye düzenlemesi: Silah bırakana ceza yok, af gündemde değil
AYM, TFF'nin yayın engelleme yetkisini iptal etti
AYM, TFF'nin yayın engelleme yetkisini iptal etti
Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi hakkında Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?
Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi hakkında Ankara kulislerinde neler konuşuluyor?