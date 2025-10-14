Sabaha karşı cezaevinden çıkan CHP İzmir İl Başkanı'nın tahliyesine itiraz edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu beşi tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

Mahkeme heyeti bu duruşmada ara kararını açıkladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tahliyesine karar verildi. Aslanoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme heyeti, Tunç Soyer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cezaevi çıkışında konuşan Aslanoğlu, “Buruk bir sevinç, yoldaşlarımı içeride bıraktım. Tunç Başkan’ın ve diğer arkadaşlarımın da özgürlüğünü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık, tahliye kararlarına itiraz etti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz etti.