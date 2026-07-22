Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ CHP'den istifa ettiklerini duyurdu

Sanatçılar Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ, CHP üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu.

Eski CHP Milletvekili Sabahat Akkiraz, istifa kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Akkiraz, e-Devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum. Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için 'Yeni bir yol’a düşecek Yeni şeyler söyleyeceğiz. Ne de olsa kışın sonu bahardır.”

5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum.

Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün… pic.twitter.com/W8kV1ffxKW — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) July 21, 2026

CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan bir diğer isim ise sanatçı Arif Sağ oldu. Sağ da istifa kararını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.