Şaban Ataş cinayeti gizem çözüldü: Eşinin itirafı ardından cesedi televizyon yayınında bulundu

52 yaşındaki üç çocuk babası Şaban Ataş, ortadan kaybolmuştu. Üç çocuk babası Şaban Ataş'ı aramak için Müge Anlı'ya gelen kuzeni Bahri Ataş, kuzeninin arkadaşı Burhanettin ile Şaban'ın karısı Emine arasında ilişki olduğunu, bunu 5 yıl önce duyduğunu iddia etti.

Kuzeni ile yengesinin boşandığını anlatan Bahri Ataş, "Yengem Emine, kuzenim Şaban'ın motosikletiyle kaybolduğunu söyledi" dedi.

Müge Anlı ekibi, eve gittiğinde Şaban Ataş'ın motosikletinin evin kapısında olduğunu söyledi. Yayına gelen telefonlar üzerine Burhanettin ve Emine'nin ilişkilerinin neredeyse 15 yıldır devam ettiği ortaya çıktı.

Şaban Ataş'ın cesedi nerede bulundu?

Bu gelişmeler üzerine Burhanettin, televizyon yayın ekibine "Şaban'la çok yakın iki arkadaşız Tom ve Jerry gibiyiz. Birbirimize 'panpa' diye sesleniriz. Kendisi kadınlara düşkün biriydi, sosyal medyasında 3 bin kadın takip ediyordu, şimdi de çalışma bahanesiyle bir kadının peşine düşmüştür" diyerek iddiaları reddetmişti.

Cesedi üzeri taşlarla örtülü halde bulundu

Muğla Seydikemer'de günlerdir aranan Şaban Ataş'ın cesedi üzeri taşlarla örtülü halde bulundu. Televizyon yayınında ise gelişmeleri Müge Anlı anlattı. Emine Karabulut eski eşiyle ilgili gerçekleri anlattı, herkesi şoke eden itiraflar yaptı.

Şaban Ataş nasıl öldürüldü?

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında şunları söyledi:

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk.Aralarında kavga çıktı. Kahvaltı yapıyorduk benden wi-fi şifresini istedi, sonra bulamayınca bana küfür etti. Ben de üst kata bakmaya çıktım şifre için. Eve döndüğümde Şaban yüzüstü yatıyordu. Burhan 'Kafasına sopayla vurdum sonra da çamaşır ipiyle boğdum! dedi. İndiğimde Şaban morarmıştı, bayılmış gibiydi. Korku ve şokla bir şey yapamadım. Sonra oğlum Mert'i çağırdım. Hep beraber cansız bedenini halıya sarıp depoya bıraktık. Başından kan gelmeye başlamıştı. Siyah poşet koyduk. Kimliğini, ayakkabılarını, kıyafetlerini hatta parasını bile iz kalmasın diye sobada yaktım.

8 gün sonra da telefonunu sobada yaktım, hemen yakmak istemedim kapalı olursa şüphelenirlerdi. Diğer oğluma da 'Baban kayıp, arıyoruz ulaşamıyoruz! dedim. Depoyu kapattık, akşamüstü Burhan geldi. Cesedi taşıdık yayla yolu üzerine, üstünü örtmeden kenara bir yere koyduk üzerine battaniye sardım.

Kardeşlerim, çocuklarım, ailem hepsinin hayatı mahvoldu. Hepsinin sebebi ben oldum. Polisi çağırmayı düşündüm olayı anlatayım dedim ama Burhan'ın da çocukları vardı. Bana 'Senin için yaptım bu cinayeti' dedi."

5 kişi gözaltına alındı

Yapılan itirafın ardından Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, Emine Karabulut'un annesi, Burhanettin Öztürk ve Şaban Ataş'ın iki oğlu gözaltına alındı.