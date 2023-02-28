Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

Kanadoğlu, "TBMM'nin 367 olan 'karar yeter sayısı' olmadan toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007 yılında Meclis'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açmasıyla tanınıyordu.

Sabih Kanadoğlu kimdir?

YARSAV Kurucuları arasında yer alan Kanadoğlu 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. 26 Aralık 1994 ve 28 Aralık 1998 tarihinde iki kez Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. 21 Ocak 2001 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.