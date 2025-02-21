  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni uçuş azaltma kararı
Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni uçuş azaltma kararı

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni uçuş azaltma kararı
Takip Et

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

10 uçuş iptali

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Ukraynalı ve ABD kritik mineraller konusunda müzakerelere hız verdilerUkraynalı ve ABD kritik mineraller konusunda müzakerelere hız verdilerKüresel Ekonomi

 

Numan Kurtulmuş'tan yeni süreç açıklaması: İlk adım İmralı'dan gelmeliNuman Kurtulmuş'tan yeni süreç açıklaması: İlk adım İmralı'dan gelmeliGündem

 

Gündem
İmamoğlu'nun adaylığı için imza veren vekil sayısı belli oldu
İmamoğlu'nun adaylığı için imza veren vekil sayısı belli oldu
Çarşı Grubu maydanozlu paylaşım yapıp Galatasaray’ı etiketledi
Çarşı Grubu maydanozlu paylaşım yapıp Galatasaray’ı etiketledi
Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında MASAK adım adım iz sürdü
Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında MASAK adım adım iz sürdü
Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
İstanbul'da hafta sonu kurs ve sınavlara ara verildi! Vali Davut Gül duyurdu
İstanbul'da hafta sonu kurs ve sınavlara ara verildi! Vali Davut Gül duyurdu
Maydonoz Döner'in 'RTB' taktiği ortaya çıktı: Referans yoksa izin yok!
Maydonoz Döner'in 'RTB' taktiği ortaya çıktı: Referans yoksa izin yok!