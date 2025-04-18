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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Nisan uyarısı: Uçuşlarda gecikme bekleniyor!

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Sabiha Gökçen Havalimanı için 19 Nisan sabahı beklenen yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, yolcuların gelişmeleri takip etmeleri istendi.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Nisan uyarısı: Uçuşlarda gecikme bekleniyor!
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Meteoroloji'nin 19 Nisan Cumartesi günü için İstanbul’da beklenen sis uyarısının ardından Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplandı. Toplantı sonrasında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, cumartesi sabah saatlerinde beklenen yoğun sis nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

"Sis nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilir"

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.

 

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