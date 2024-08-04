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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi.

AA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor
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Şirketten yapılan açıklamada, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz." ifadeleri kullandı.

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