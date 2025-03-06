Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kişinin midesinden 1 kilo 180 gram kilo uyuşturucu çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu B.T.M.'nin midesinden 1 kilo 180 gram uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan tutuklandı.

Olay, 27 Şubat Perşembe günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Brezilya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen B.T.M. polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli hastaneye götürüldü.

Doktor muayenesi sonrası şüphelinin midesinde 1 kilo 180 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"Uyuşturucuları yutarak taşıdım"

Şüpheli B.T.M. savcılık ifadesinde, "Ben sormuş olduğunuz maddeleri Brezilya'da yuttum. Daha sonra Sao Paulo'dan Doha'ya oradan da İstanbul'a geldim. Maddeleri erkek birinden ilişki karşılığında 200 euro vererek satın aldım. Türkiye'de bunları doğal yolla çıkarıp İstanbul'da sokaklarda satacaktım. Burada iletişimde olduğum biri yok. Maddeleri Brezilya'dan Türkiye'ye getirmek için sadece Brezilya'daki kişi aldı. 4 Mart için de Brezilya'ya dönüş biletim vardı. Kullanmış olduğum telefon kuzenimin arkadaşınındır. Bu telefonda uyuşturucuları aldığım kişiye dair bilgi yoktur. Burada Taksim'de bir otelde rezervasyonum vardı. Otelin ücretini de uyuşturucuları sattığımda ödeyecektim. Suçlamaları bu halde kabul ediyorum" dedi.

Tutuklandı

Şüpheli savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda şüpheli, "Üzerime atılı suçlamayı kabul ederim. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum. Pişmanın 2 çocuğum var. Ekonomik zorluklardan dolayı yaptım" dedi.

Hakimlik ifadesinin ardından B.T.M.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.