Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı

Pegasus’un PC824 Sabiha Gökçen - Bahreyn seferini gerçekleştirecek olan TC-NCP tescilli Airbus A320neo uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda açık alana çekildi ve emniyet güçlerince gerekli prosedür uygulandı. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Bahreyn'e yapılacak uçuş, bomba ihbarı nedeniyle gecikmeli gerçekleştirilecek ve yolcular, seferden çekilen uçak yerine havayolu şirketi tarafından sağlanan başka bir uçakla gönderilecek.