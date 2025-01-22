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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kişiden intihar girişimi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, gidiş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle iki vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri, vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kişiden intihar girişimi
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, gidiş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle iki vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri, vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. 

Hava Sosyal Medya'nın haberine göre olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri ve kriz ekipleri şahısları ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

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