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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, şüphe üzerine yapılan kontrollerde midesinde kapsüller halinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başlattığı soruşturma kapsamında, 13 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen İran uyruklu Z.V. polis ekiplerince takibe alındı.

Havalimanında durdurulan şüphelinin üst aramasında 295 gram uyuşturucu tespit edildi.

Doktor muayenesi için hastaneye sevk edilen şüphelinin midesinde ise 31 kapsülde 304 gram uyuşturucu bulundu.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Z.V'nin savcılıktaki ifadesinde, kendisine 7 bin 500 lira karşılığında anestezi ilacı götüreceğinin söylendiğini iddia etti.

Şüpheli, "Bir kısmını yuttum, bir kısmını da kıyafetlerimin içerisine sakladım. Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Küçük çocuğum var, serbest bırakılmamı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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