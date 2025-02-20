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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı! Sefer İptallerine ilave yapıldı

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan açıklama geldi. HEAŞ, duyurusunda "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir" denildi.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı! Sefer İptallerine ilave yapıldı
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'inin ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi. 

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uçuş iptallerine ilave yapıldı

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." bilgisine yer verildi.

Yolculara uyarı geldi

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

 Uçuşların yüzde 30'u iptal edilmişti

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun iptal edileceği bildirilmişti.

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