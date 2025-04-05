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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak, İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
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Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak, İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli icra edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şirketin seferlerine ilişkin güncel bilgiler "https://ajet.com/flight-status-list" internet adresinden alınabiliyor.

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