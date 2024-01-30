Sabiha Gökçen'de e-pasaport turnikeleri 17 saat hizmet veremeyecek

Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizlere daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla e-pasaport turnikelerimizin sayısı artırılacaktır. Bu nedenle 31 Ocak 14.00 ile 1 Şubat 07.00 saatleri arasında e-pasaport turnikelerimiz kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.