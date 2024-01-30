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Sabiha Gökçen'de e-pasaport turnikeleri 17 saat hizmet veremeyecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki e-pasaport turnikelerinin, yapılacak çalışma dolayısıyla yarın 14.00 ila 1 Şubat Perşembe günü 07.00 saatlerinde kapalı olacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
AA
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Sabiha Gökçen'de e-pasaport turnikeleri 17 saat hizmet veremeyecek
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Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizlere daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla e-pasaport turnikelerimizin sayısı artırılacaktır. Bu nedenle 31 Ocak 14.00 ile 1 Şubat 07.00 saatleri arasında e-pasaport turnikelerimiz kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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