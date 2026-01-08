Sabiha Gökçen’de seferlere fırtına engeli: Uçuşların yüzde 5'i iptal edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş azaltma kararı aldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilecek uçuşların yüzde 5 oranında iptal edileceğini duyurdu.
Havalimanı işletmecisi İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik koşullar nedeniyle uçuşlar yüzde 5 oranında iptal edilecektir. Güncel uçuş durumunuzu havayolunuzun internet sitesinden takip ediniz." ifadelerine yer verildi.