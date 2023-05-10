Sadece 3 gün kaldı: Seçim günü bunları yapmak yasak!

14 Mayıs'ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvikilliği seçiminde oy kullandıktan sonra, dışarı çıkmak isteyenler hangi mekanların açık, nerelerin kapalı olacağını merak ediyor.

Oy verme işlemi 14 Mayıs saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek. Peki nereler kapalı olacak, 14 Mayıs seçim günü yasakları neler?

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre 14 Mayıs seçim yasakları şöyle:

* Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak.

* Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

* Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

* Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

* YSK'nin kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılaması yasak.

* Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

* Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

* Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.