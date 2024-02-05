Sadece kağıt üzerinde: 6 Şubat depremlerinin 'hayalet' denetçileri

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan 'asrın felaketi'ne dair şok edici gerçekler ve inanılması güç gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün aktardığına göre meydan gelen depremlerde yıkılan ve 69 kişinin hayatını kaybettiği bir binanın denetçisi olarak gözüken 75 yaşındaki mühendis Hasan, Türkiye’de diplomasını yapı denetim şirketlerine "kiralayan"lardan sadece biri.

Hasan, mahkemede verdiği ifadede; Binada sadece kâğıt üzerinde denetçi olduğunu ve ortaya hiç gitmediğini söyledi:

“Adli kontrolle bırakılınca araştırdım ve diplomamı verdiğim yapı denetim firmasının kâğıt üzerinde beni denetçi gösterdiğini anladım. Bu binayla herhangi bir ilgim yoktu, o şantiyede hiçbir zaman denetim yapmadım.”

Kendisini denetçi olarak gösteren firmada proje denetmenliği yaptığını ve diğer görevlerden haberinin olmadığını söyleyen Hasan, donatı ve malzeme kalitesi yetersizliği sebebiyle bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak yer aldı.

"Binanın yerini bile bilmiyorum"

2011'de yapımı tamamlanan ve depremlerde 1400 kişinin yaşımını yitirdiği Ebrar Sitesi'yle ilgili davanın sanıklarından proje müellifi F.B.Ö ise mahkemedeki ifadesinde, "Binanın yıkılmasıyla ilgili sorumluluğum yok. Binanın kontrol ve denetimine gitmedim. Binanın yerini bile bilmiyorum" dedi.

Kiralık diploma sorunu yıllar öncesine dayanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müfettişlerinin 2011 ve 2015’te yıllarında hazırladığı denetim raporunda, yapı denetim sistemindeki pek çok sorunun yanı sıra kiralık diploma sorununa da dikkat çekilmişti.

Raporda, yapı denetimden sorumlu kişilerin yarısının kimlik bilgilerinin hatalı/sahte olduğu, veri güvenliğinin bulunmadığı ve “sahadaki uygulamaların kontrol dışı” kaldığına dikkat çekilirken “Sisteme girilen verilerin yapısı düşünüldüğünde, sahadaki uygulamaların kontrol dışı kaldığı söylenebilir. Tespitlerimiz, istatistiki veri olarak dahi ürkütücü boyuttadır. Sistemde mühendislik açısından etkili bir kontrol yok” ifadeleri yer alıyor.