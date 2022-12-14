Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
AA
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Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.