Sadettin Saran evli mi? Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran özel hayatı

Son günlerde düzenlenen operasyonlarda birçok ünlü isim, gündemin ana başlıkları arasında yer aldı. Elif Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından hedeflerin arasındaki bir diğer isim de Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran oldu. İkilinin samimi ilişkilerini gösteren mesajların yayılmasının ardından internette “Sadettin Saran evli mi, eşi kim?” gibi sorulara yanıt aranmaya başladı.

SADETTİN SARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelen Sadettin Saran, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın oğlu olan Saran, eğitimini Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği üzerine tamamlamıştır. İş dünyasındaki keskin hamleleriyle bilinen Saran; S Sport, Radyospor ve Ajansspor gibi dev medya kuruluşlarını bünyesinde barındıran Saran Holding’in liderliğini yürütmektedir. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki yöneticilik geçmişi ve başkanlık adaylığı süreçleriyle spor camiasının en etkili figürlerinden biri konumundadır.

EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sadettin Saran’ın medeni durumu, özellikle son yaşanan olayların ardından büyük bir merak konusu haline geldi. Güncel bilgilere göre ünlü iş insanı şu an bekardır. Geçmişte iki kez resmi evlilik yapan Saran’ın ilk evliliği Aycan Ateş ile gerçekleşmiş, bu birliktelik 2005 yılında sona ermiştir. İkinci evliliğini ise 2012 yılında diş hekimi Emek Külür ile yapmış, ancak çift 2017 yılında yollarını ayırma kararı almıştır. Saran'ın bu evliliklerinden iki çocuğu bulunmaktadır.