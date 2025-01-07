Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahis soruşturması: Mahkemeden karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda bugün İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifade vermişti.

Başsavcılık, bazı medya organlarında yer alan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir." açıklamasını yapmıştı.