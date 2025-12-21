Sadettin Saran’ın bekçisi gözaltına alındı! Villasında bulunan kalıntıların testi pozitif çıkmıştı

Hasan D.’nin ifadesinin İstanbul’da alınacağı öğrenildi.

Saran 'sinekleri kovmaki içindi' demişti

Sadettin Saran, ele geçirilen madde ile ilgili ifadesinde, "Assos’taki evimde hizmetçi, sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yakmış. “Ele geçen maddeler kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır“ demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Kuruoba Köyü'ndeki evinde arama yapıldı.

Bahçede verandada kalıntılar bulunmuştu

Evde yapılan aramada suç ve suç unsuruna rastlanmazken binanın veranda kısmında bulunan şöminenin sol kısmında, içerisinde yeşil renkli bitki parçası kalıntıları bulunan bir adet buruşturulmuş halde alüminyum folyo bulundu. Narkotik test kiti ile yapılan maddenin THC (Esrar) değerinin pozitif verdiği belirlendi. İkametin yine veranda kısmındaki duvar üzerinde içerisinde yanmış alüminyum folyo atıkları bulunan kulplu bakır bardak tespit edildi. Narkotik test kiti ile yapılan incelemede bu bardakta da THC (Esrar) kalıntıları tespit edildi. Zemin katındaki mutfak içerisinde iki adet kullanılmış bardağa ve ikametin bahçe kısmında bostan olarak kullanılan alandan iki adet toprak numunesine kriminal inceleme için el konuldu.

"Evime çok sayıda kişi gelir" demişti

Assos'taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak ifade veren Sadettin Saran ifadesinde, " Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır. bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos'taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos'ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı. Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." demişti

Sadettin Saran'ın ifadesinin ardından Çanakkale'deki villasında bekçilik yapan Hasan D. akşam saatlerinde Çanakkale'deki evinde gözaltına alındı.

Hasan D.'nin bir gece gözaltında kalacağı ifadesinin ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınacağı belirtildi.