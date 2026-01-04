Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kalp krizi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sadettin Tantan'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.
Doktorlar, Sadettin Tantan’ın hayati tehlikes bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken gazeteci Aytunç Erkin, Sadettin Tantan'ın oğlu Fatih Tantan ile görüştüğü söyleyerek "Tantan’ın sağlık durumu iyi, anjiyo yapıldı… Birkaç gün istirahat etmesi planlanıyor. Aile bilgilendirmeyi yapacak." bilgisini verdi
Uğur Dündar'dan geçmiş olsun mesajı
Gazeteci Uğur Dündar, Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
"Efsanevi İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan kalp krizi riski nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış. Kendisine acil şifalar diliyorum."