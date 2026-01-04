Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı

Doktorlar, Sadettin Tantan’ın hayati tehlikes bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken gazeteci Aytunç Erkin, Sadettin Tantan'ın oğlu Fatih Tantan ile görüştüğü söyleyerek "Tantan’ın sağlık durumu iyi, anjiyo yapıldı… Birkaç gün istirahat etmesi planlanıyor. Aile bilgilendirmeyi yapacak." bilgisini verdi

Uğur Dündar'dan geçmiş olsun mesajı

Gazeteci Uğur Dündar, Tantan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Efsanevi İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan kalp krizi riski nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış. Kendisine acil şifalar diliyorum."