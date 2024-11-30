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Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 150 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
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Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 150 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

3 katlı tarihi konakta yangın çıktı

Yörük köyünde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Tarihi konağın kullanılamaz hale geldiği yangında daha sonra ekiplerce soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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