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Safranbolu'da orman yangını

Safranbolu'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi
AA
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Karabük'e bağlı Safranbolu İlçesi'nin Geren köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, itfaiye ve iş makineleri ile 85 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu.

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