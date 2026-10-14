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Sağanak etkisini artırdı, Hacıosman metro istasyonunda tavandan sular aktı (Video)

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunun tavanından içeriye sular aktı.

Haber Merkezi
İHA
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Sağanak etkisini artırdı, Hacıosman metro istasyonunda tavandan sular aktı (Video)
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Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro durağını su bastı.

Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.

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