Sağanak İstanbul'u kilitledi: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, özellikle yağış nedeniyle bazı ana yollar ve arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, yollarda yoğunluk yüzde 76 seviyelerinde.
İstanbul'da haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyenler, yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Aynı zamanda Kadıköy'deki maçın başlamasına 2 buçuk saat kala Anadolu yakasında yoğunluk görülüyor.
İBB 3 lokasyonda uyarıda bulundu
Sahil yolu Yeşilköy Florya yönü araç arızası nedeniyle sol şeritte tek şerit trafiğe kapalı olduğu için yoğunluk artıyor.
İBB'nin uyardığı diğer bir noktada Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan futbol müsabakası nedeniyle bölgede alınan önlemler kapsamında trafik yoğunlaşıyor.