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Sağanak İstanbul'u vurdu! En çok yağışı Kartal Aydos Dağı aldı

İstanbul bugün fırtına ve yağışa teslim oldu. Megakente en yoğun yağış Kartal Aydos Dağı'na düştü.

Haber Merkezi
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Sağanak İstanbul'u vurdu! En çok yağışı Kartal Aydos Dağı aldı
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İstanbul'u bugün fırtına ve yağış vurdu. Megakentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kısa süreli fırtına zaman zaman etkili olurken, en çok yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedildi.

İstanbul'da ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, ekipler gün boyunca sahada su baskını ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara müdahale etti. 

Altunizade ve Mahmutbey alt geçitlerinde su tahliye çalışmaları yapılırken, çeşitli noktalarda devrilen ağaçlar nedeniyle 4 araçta hasar oluştu.

 Metrekareye 32 kilogram yağışla ilk sırada

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, en çok yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedilirken, bölgede metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

AKOM'dan uyarı geldi: Yerel sağnaklar görülecek

Yağışların akşam saatlerinde etkisini azalttığı ancak yarın sabahtan itibaren yerel sağanakların yeniden görülebileceği duyurularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve uyarıları takip etmeleri istendi.

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