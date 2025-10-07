Sağanak yağış İstanbul trafiğini kilitledi

  1. Ekonomim
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde trafiği durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80’e ulaştı.

Yağışın etkisiyle özellikle Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu arttı. İBB trafik haritasına göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 90’a kadar yükselirken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul genelinde ortalama yoğunluk yüzde 80 seviyesinde seyretti. Yoğunluğun en fazla yaşandığı bölgelerin başında D-100 karayolu geldi.

Özellikle Kadıköy, Kartal ve Maltepe istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Göztepe mevkiinde ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağışların gün içinde aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öğrenildi.

