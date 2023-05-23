Sağanak yağış yurdu etkisine aldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Hasanoğlan mevkisinde etkili olan yağmur sonrası su taşkını meydana geldi. Sular altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluştu, oluşan akıntı sebebiyle Ankara-Kırıkkale otoyolunda ulaşımı önemli ölçüde aksadı.

Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluşan bölgede, akıntı nedeniyle hafif yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ekiplerin iş yerleri ve dükkanlardaki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, AFAD, Elmadağ Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri ile duruma müdahale edildiğini belirtti.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını ifade eden Kaymakam Tanrısever, bölgede tahliye çalışmalarının sürdüğünü, yarın sabah itibarıyla da hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop’un Boyabat ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı. Yağış sebebiyle Daylı köyündeki Çorak Deresi taştı.

Taşkın dere kenarındaki Roman vatandaşlara ait bazı çadırlar sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince bölgedeki vatandaşlar bulundukları yerden alınarak ilçe merkezindeki KYK yurduna yerleştirildi.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Yılmaz, burada gazetecilere, yağışla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Şimdilik kendilerini yurda yerleştirdik, giysilerini verdik. Gerekli önlemler alınıp, güvenli ortam sağlanıncaya kadar misafir edeceğiz. Can kaybımız yoktur, Sadece bir vatandaşımızı yüksek tansiyon sebebiyle ambulansla hastaneye ulaştırdık." diye konuştu.

Malatya'da dolu yağdı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dolu etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle ilçenin Çengelli ve Taşmış mahalleleri ve mezralarında bazı noktalar beyaza büründü.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

Denizli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Denizli'de sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Kervansaray Mahallesi'ndeki bazı mazgalların dolması sebebiyle Acıpayam Bulvarı'nın bir kısmının suyla dolmasına neden oldu.

Bulvarda ilerleyen bazı araçlar mahsur kaldı, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı. Zeytinköy Mahallesi'nde bazı ara sokaklardaki taş ve kumlar yola sürüklendi, parke taşları söküldü.

Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi yakınlarında A.G'nin kullandığı 20 RP 733 plakalı hafif ticari araç ile O.Ü. yönetimindeki 34 NS 777 plakalı araç çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü hastanelerde tedavi altına alındı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde kara yoluna devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Öte yandan Mersin ve Adana çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.