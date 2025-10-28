  1. Ekonomim
Sağlık Bakanı açıkladı: Balıkesir Sındırgı depreminde yaralanan 26 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

