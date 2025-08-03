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Sağlık Bakanı duyurdu: Tıbbı kenevirin kullanılacağı 15 hastalık belli oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kontrollü şekilde kullanılacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı duyurdu: Tıbbı kenevirin kullanılacağı 15 hastalık belli oldu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevirin kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu tıbbı kenevirin, nörolojik hastalıklar, akne, kronik ağrı, şizofreni, kaygı bozuklukları, mide bulantısı, diskinezi, sedef hastalığı, romatoid artrit ve bazı kalp rahatsızlıkları gibi 15 farklı hastalıkta bilimsel temellere dayalı olarak kullanıldığını aktardı.

Bakan Memişoğlu, tıbbi kenevirin Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacağını kaydederken; “Bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde" kullanılacağını kaydetti.

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