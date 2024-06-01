Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medyada Kızılcık Şerbeti paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahretti Koca, sosyal medya platformu X hesabında reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti ile ilgili paylaşım yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali önümüzdeki cuma günü yayınlanacak. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde yeni uygulamaya konulan onaylı randevu sistemine de değinildi
Dizide hastaneye giden Sevilay'ın Onaylı Randevu Sistemi sayesinde sıra beklemeden doktoruyla görüştüğüne yer verildi. Yeni sistemin özetlendiği o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.
Koca, paylaşımında "Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz" dedi.
Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz. pic.twitter.com/p8nPXctcp3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2024