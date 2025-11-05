Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız üzerinden organlarını bağışladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde düzenlenen Organ Bağışı haftası Farkındalık Toplantısı’nda konuştu.

Memişoğlu, amaçlarının kadavradan organ bağışı konusunda toplumu aydınlatmak olduğunu belirtti. Bakan şunları söyledi:

“Bugün ülkemizde dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var, Malatya’da. Orada birçok cerrahımız ve sağlık ekibimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz.

Başka ülkelerden gelen insanlara da veya giderek nakil öğretiyoruz. Yetişmiş, yetkinliğimiz, insan gücümüz ve bilgimizle bunu başarabiliyoruz.

Ama başaramadığımız bir şey var. Kadavradan organ bağışı. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve onu öğretmemiz gerekiyor. Türkiye’de 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün üç ila dört kişi organ beklerken hayatını kaybediyor.”

e-Nabız üzerinden organlarını bağışladı

Organ bağışı mevzuatındaki değişiklikle bağış işlemlerinin artık dijitale taşındığını belirten Memişoğlu, “Bugün insanlarımızdan şunu istiyoruz, öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın” çağrısında bulundu.

Memişoğlu, konuşmasının ardından elektronik ortamda, e-Nabız’dan organlarını bağışladı.